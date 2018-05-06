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Fatih Terim'den Fernando'ya özel görev

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişinden itibaren performansı daha da yükselen yıldızlardan biri olan Fernando'ya tecrübeli teknik adamdan 'Vur' emri geldi.

Fatih Terim'den Fernando'ya özel görev
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06 Mayıs 2018 10:45
Beşiktaş derbisinde hayati bir gol atan Fernando Reges'e bu akşam Akhisar önünde de büyük iş düşecek.

Teknik direktör Fatih Terim derbide olduğu gibi Brezilyalı yıldızdan sürekli ceza sahasına girerek gol aramasını istedi. Fernando idmanlardaki hırsıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü..

Sakatlıktan çıktıktan sonra Galatasaray'da yine 11'deki yerine alan Fernando Akhisar karşısında da sürpriz bir gol bulabilir.



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