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Fatih Terim: "Sözün bittiği yerdeyiz"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı öncesinde sakatlardan dert yandı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: 'Sözün bittiği yerdeyiz'
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28 Ekim 2018 17:27
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı öncesinde beIN Sports'a yaptığı açıklamada sakatlardan dert yandı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"Sakatlardan konuşmayalım, mümkünse sağlamlardan konuşalım çünkü daha az zamanımızı alır, yoksa maça yetişemeyebiliriz. Sakatlık konusunda artık sözün bittiği yerdeyiz. Japonya'dan samuray aldık geldik, o bile sakatlandı. 30'a yakın Mariano, Sevilla'da önde oynadı. Şartlar bazen bizi zorluyor, o yüzden oraya koydum. 2. bekimiz olan Martin zaten yerinde. Mariano hem hücuma katkısı olsun diye, hem de topla olan ilişkisi çok samimi diye orada değerlendirdik. Gerekli hamleleri yaparız"

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