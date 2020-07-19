Fatih Terim, Selçuk İnan'ın yeni görevini açıkladı

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen, kaptanlık yapan ve kupalar kaldıran Selçuk İnan, 35 yaşında futbol hayatına nokta koydu.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Selçuk İnan'ın teknik heyetinda yer alacağını açıkladı. Terim, Selçuk İnan'la ilgili olarak "Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.



Fatih Terim ayrıca Selçuk İnan için şunları söyledi: "Galatasaray'da kaptanlık çok önemlidir, oynadığım yıllardan, takım kaptanlığımdan biliyorum. Galatasaray kaptanlığını Selçuk'a verirken, doğru yaptığımızı şimdi görüyorum. Galatasaray'a layık bir kaptan olmuştur. Son sözlerini futbol adına söyledi. Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Hem Galatasaray'da hem Milli Takım'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Belki son geldiğimde tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrardan camiaya kazandırdığımız için mutluyuz. 10 sene, 20 sene bunlar bir kulüple kolay geçmiyor. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz. Diğer türlü şekline ben de izin vermezdim, vermedim de. Galatasaray'a yine büyük katkılar yapacaktır. Galatasaray taraftarının, Selçuk'a sahip çıkması çok önemli. Selçuk, eşine, ailesine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah Türk futbolcu, futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Geldiğinde biz vardık, giderken de biz varız. Allah yolunu açık etsin"



