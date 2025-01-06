Fatih Terim'li Al Shabab, Kral Kupası'nda yarı finalde

Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Finali'nde Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Fayha'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'li Al Shabab, Kral Kupası'nda yarı finalde
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06 Ocak 2025 19:56
Son güncelleme 06 Ocak 2025 19:58
Suudi Arabistan Kral Kupası Çeyrek Finali'nde Al Shabab ile Al Fayha karşı karşıya geldi.

Al-Shabab Club Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi. 

Al Shabab'a turu getiren golleri, 2. dakikada Daniel Podence, 26. dakikada Abderrezak Hamdallah kaydetti. 

Kupadan elenen konuk ekibin tek golünü ise Mokher Al-Rashidi attı.

G.SARAYLI TARAFTARLAR DA ORADAYDI

Fatih Terim'in ekibi Al Shabab'ın maçında tribünlerde Galatasaray formalı taraftarların oluşu dikkat çekti.
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