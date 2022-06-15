Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın nikahı öncesinde konuştu.
Fatih Terim'den evlilik mesajı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın nikahı öncesinde konuştu.
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15 Haziran 2022 20:44
Galatasaray
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