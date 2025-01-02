Fatih Terim, Cengiz Ünder'i istiyor!

Fatih Terim, Cengiz Ünder ile görüşerek kendisini Al Shabab'da görmek istediğini söyledi. Fenerbahçe, 3.7 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulacak.

Haber; Sözcü
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Fatih Terim, Cengiz Ünder'i istiyor!
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02 Ocak 2025 12:40
Son güncelleme 02 Ocak 2025 12:42
Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'i Suudi Arabistan'a göndermeyi planlıyor.

Avrupa'dan birkaç kulüp, 3.7 milyon Euro'luk yüksek yıllık ücret nedeniyle transferi gerçekleştirmekten vazgeçerken, milli futbolcu için tek seçenek Al Shabab.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi kulübü, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Terim, Ünder ile görüşerek onu takımında görmek istediğini belirtirken, Cengiz Ünder de Fatih Terim ile çalışmak istemesi nedeniyle Al Shabab'a sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i göndererek maaş yükünden kurtulmayı ve takım bütçesinde yer açmayı hedefliyor.
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