Fatih Tekke: "Üç puan bizim için moral verici"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iyi oynayıp galip gelemedikleri birçok maç olduğunu ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke: 'Üç puan bizim için moral verici'
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23 Eylül 2024 01:21
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iyi oynayıp galip gelemedikleri birçok maç olduğunu ifade etti.

Bugün iyiye yakın bir oyun oynadıklarını vurgulayan Tekke, şöyle konuştu:

"90 dakika boyunca hemen hemen tüm istediklerimiz oldu. Genel hatlarıyla pas kalitesi ve oranı yüksek bir takımız. Takımımızın savunma anlamında eksiği var. Bugün bu eksikliği çok görmedik. Savunmada gayet iyiydik. Üç puan bizim için moral verici. Oyunlarımızı daha cesurca oynamayı sağlayacak. Milli takım arasına kadar puan ve puanlar toplamamız lazım. Mücadelemiz geçen sene kaldığımız yerden devam ediyor. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Giren çıkan herkes elinden gelen her şeyi duygu olarak verdi. Hepsini tebrik ediyorum. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum."

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