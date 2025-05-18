18 Mayıs
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1-0
18 Mayıs
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18 Mayıs
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Rizespor-Göztepe
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Kasımpaşa-Başakşehir
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West Ham United-N. Forest
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18 Mayıs
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18 Mayıs
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18 Mayıs
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Roma-AC Milan
2-177'
18 Mayıs
Ajax-FC Twente
2-0
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Alkmaar-Almere
1-1
18 Mayıs
Fortuna Sittard-FC Utrecht
0-0
18 Mayıs
Heracles-NEC Nijmegen
1-2
18 Mayıs
NAC Breda-Willem
1-1
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PEC Zwolle-FC Groningen
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SC Heerenveen-Feyenoord
2-0
18 Mayıs
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18 Mayıs
Ulm-Preussen Muenster
2-2
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E.Braunschweig-Nürnberg
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Schalke 04-Elversberg
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KV Mechelen-Sporting Charleroi
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18 Mayıs
FC Rostov-Zenit St. Petersburg
0-1

Fatih Tekke: "Seneye kuracağımız takım..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

calendar 18 Mayıs 2025 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke: 'Seneye kuracağımız takım...'
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, 2 puan kaybederek evlerine döndüklerini söyledi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Tekke, Bodrum FK'nin iyi bir savunma takımı olduğunu belirtti.

Rakip takımın savunmasının baskı yapmalarını önlediğini anlatan Tekke, şunları kaydetti:

"İlk yarı çok basit top kayıpları yaptık. Yön değiştirirken biraz daha hızlı olmamız lazımdı. Çok fazla pozisyona giremeden rakibimizin bizim top kaybımızla attığı bir gol var. İkinci yarı da rakibin savunmasıyla karşılaştık. Biraz daha etkiliydik diyebilirim. Özellikle oyuna giren oyuncuların katkısı çok fazla oldu. Çok net en az üç pozisyonumuz var. Final öncesi ve final paslarımızın daha iyi olması lazımdı. Maçın 1-1 değil çok daha önce bitmiş olması lazımdı. Penaltı golünden sonra çok daha kolay bir maç oynamamız gerekirdi. İki puan kaybederek buradan evimize gidiyoruz."

Samsunspor maçına hazırlanacaklarını dile getiren Tekke, "Samsunspor ve Antalyaspor maçlarını iyi moralle bitirmek istiyoruz. Bu arada da gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Seneye kuracağımız takımla ilgili hata yapmamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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