Fatih Özgökçen'den transfer açıklaması!

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Bate Borisov'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından yeşil beyazlı takımın başkanı Fatih Özgökçen, açıklamalarda bulundu.



Fatih Özgökçen TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Sezona bu şekilde bir galibiyetle başlamak bizi memnun etti. Gollerimizle sessizliği bozduk. Bizi daha da gururlandıran eski ve yeni oyuncuların iyi bir uyum sergileyip, hak ettileri galibiyeti alması. Tur için ikinci maç önemli, her ne kadar 3-0 da olsa, temkinli yaklaşıyorum ben. İkinci maça da aynı ciddiyetle hazırlanmamız gerekiyor." dedi.



Başarının mimarı teknik heyet ve futbolcular olduğunu belirten Özgökçen sözlerine şöyle devam etti: "Başarının, galibiyetin mimarı futbolcular, daha sonra teknik heyet. Biz sıralamayı böyle yapıyoruz yönetim olarak. İkinci maçta tamamıyla taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bu güzel futbolu, güzel tezahüratlarla süslemelerini istiyorum. İnşallah Konya bizi yalnız bırakmayacaktır. Stadı doldurduğumuz zaman bir üst tura çok rahat bir şekilde çıkarız umarım."



TRANSFERDEKİ BAŞARILI HAMLELERİ



Takıma yeni katılan oyuncuların başarısıyla ilgili de konuşan Fatih Özgökçen, "Biz transferleri yaparken, öncelikle hocamızın raporu, scout ekibinin çalışması ve nihayetinde yönetimin fedakarca çalışmaları ortaya çıkıyor. Tamamen istişareye dayalı transfer yaptık. Tam bir kulüp



TRANSFER AÇIKLAMASI







Fatih Özgökçen son olarak, "Taraftarlarımız santrfor transferi bekliyor. Sadece o bölge için değil, hem o bölge için hem de fırsat olursa her bölgeye transfer dönemi bitene kadar transfer olabilir. Santrafor konusunda çalışmalar belirli bir aşamaya geldik. İnşallah mutlu sona ulaşırız o noktada da." diyerek sözlerini noktaladı.





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