Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un konuğu olacak

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un konuğu olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 14:03
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Trabzonspor ise 60 puanla 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.