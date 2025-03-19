Faslı yıldızlara yoğun program!

Fenerbahçe'nin iki önemli ismi, Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı ile yoğun bir fikstüre hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında önce Nijer ile karşılaşacak olan Fas, ardından 26 Mart Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece 00.30'da Tanzanya deplasmanında sahne alacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
DİNLENME ÇOK KISA
Karşılaşmanın bitimiyle birlikte futbolcuların konaklayacakları otele ulaşmaları gece 04.00'ü bulacak. Kısa bir dinlenme sürecinin ardından, Amrabat ve En-Nesyri'nin Çarşamba akşamı İstanbul'a dönmeleri planlanıyor.
Perşembe günü Fenerbahçe'nin son taktik antrenmanına katılacak olan Faslı oyuncular, cuma günü ise Bodrumspor deplasmanı için tekrar yola çıkacak.
Yoğun maç trafiği nedeniyle yorgunluk yaşamaları muhtemel olan yıldız futbolcuların, Bodrumspor karşısında sahada olup olmayacağı ise teknik ekibin vereceği karara bağlı olacak.
DİNLENME ÇOK KISA
Karşılaşmanın bitimiyle birlikte futbolcuların konaklayacakları otele ulaşmaları gece 04.00'ü bulacak. Kısa bir dinlenme sürecinin ardından, Amrabat ve En-Nesyri'nin Çarşamba akşamı İstanbul'a dönmeleri planlanıyor.
Perşembe günü Fenerbahçe'nin son taktik antrenmanına katılacak olan Faslı oyuncular, cuma günü ise Bodrumspor deplasmanı için tekrar yola çıkacak.
Yoğun maç trafiği nedeniyle yorgunluk yaşamaları muhtemel olan yıldız futbolcuların, Bodrumspor karşısında sahada olup olmayacağı ise teknik ekibin vereceği karara bağlı olacak.