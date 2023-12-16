Fransa Ligue 1'in 16. hafta karşılaşmasında Luka Elsner yönetimindeki Le Havre ile Francesco Farioli yönetimindeki Nice karşı karşıya geldi. Oceane Stadyumu'nda oynanan maçı Le Havre 3-1 kazandı.



Le Havre'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 35. dakikada Emmanuel Sabbi, 51. dakikada penaltıdan Mohamed Bayo kaydetti. Nice'in tek golü 90+1'de Tom Louchet'in ayağından geldi.



Karşılaşmanın 81. dakikasında Le Havre'dan Samuel Grandsir ile Nice forması giyen Jean Todibo karşılıklı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Le Havre puanını 19'a yükseltti. Bu sezonki ikinci yenilgisini alıp zirve yarışında ağır yara alan Nice 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Le Havre, Reims deplasmanına gidecek. Nice, sahasında ligin formda ekibi Lens'i ağırlayacak.





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