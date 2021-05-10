Falcao sakatlandı, Denizli'de yok

Galatasaray'ın Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Radamel Falcao kafilede yer almadı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncunun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi.Takımdan ayrı çalışan Mustafa Muhammed, teknik direktör Fatih Terim ile kulüp doktoru Yener İnce'nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi. Maç saatine kadar durumu takip edilecek oyuncunun, kadroya alınıp alınmayacağı konusunda yarın yapılacak tedaviye göstereceği cevaba göre karar verilecek.Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.