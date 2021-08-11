"Falcao'nun brüt maliyeti yıllık 9,5 milyon dolar"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımdan göndermek istedikleri Radamel Falcao hakkında açıklama yaptı.

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'Falcao'nun brüt maliyeti yıllık 9,5 milyon dolar'
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11 Ağustos 2021 17:37
Galatasaray'da takımda düşünülmeyen ve fesih görüşmelerine başlanan Radamel Falcao'nun yıllık maliyeti belli oldu.

Divan Kurulu toplantısında söz alan Başkan Burak Elmas, "Falcao'nun brüt maliyeti 9.5 milyon dolar. Oyuncuyu serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor" açıklamasını yaptı.

Falcao, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda perşembe günü oynanacak St. Johnstone maçının kadrosuna alınmamıştı. Sarı-kırmızılılar, 35 yaşındaki golcüyü elden çıkararak, önemli bir maaş yükünden kurtulmak istiyor.




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