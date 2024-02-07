Fahrudin Ömeroviç: "En son noktaya gitmek istiyoruz"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç kazanılan Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fahrudin Ömeroviç: 'En son noktaya gitmek istiyoruz'
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07 Şubat 2024 18:33
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ömeroviç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı olduğunu anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Her maçı önemsediklerini belirten Ömeroviç, "Kazanan takım yaratmak istiyoruz. Çünkü kazanmak öz güveni getiriyor." dedi.

Ömeroviç, oyuncularının 120 dakika boyunca başarıyla mücadele ettiğini dile getirerek, "Tur atladık, kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Artık maç maç bakacağız. Ama esas olan bizim için lig." dedi.

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