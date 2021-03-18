Fabio Capello: "Ronaldo defansa gelmiyor"

Teknik direktörü Fabio Capello, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fabio Capello: 'Ronaldo defansa gelmiyor'
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18 Mart 2021 18:46
Dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello, Juventus'un süper starı Cristiano Ronaldo için flaş açıklamalarda bulundu.

Ronaldo'nun savunmaya yardıma gelmediğini söyleyen Capello, "Ronaldo iyi bir oyuncu ancak defansif oyunlardan sıkılmış durumda ve geri gelmiyor. Artık modern takımlarda işler böyle yürümüyor, top kaybedildiğinde herkes geri koşmalı." ifadelerini kullandı.



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