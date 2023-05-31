Fabio Borini, Fatih Karagümrük'e veda etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan sol kanat oyuncu Fabio Borini kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fabio Borini, Fatih Karagümrük'e veda etti
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31 Mayıs 2023 13:39
Son güncelleme 31 Mayıs 2023 13:40
Karagümrük'te 3 sezondur forma giyen Fabio Borini ayrılığı açıkladı.

32 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir sıçrama oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul temsilcisinde toplamda 75 resmi maçta görev alan Borini 36 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

32 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtiliyordu.

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