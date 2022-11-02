UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu, oynanan iki maçla tamamlandı.



Real Madrid, sahasında konuk ettiği Celtic'e şans tanımadı ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Luka Modric, 21. dakikada yine penaltıdan Rodrygo, 51. dakikada Marco Asensio, 61. dakikada Vinicius Junior ve 71. dakikada Fede Valverde attı. Celtic'de Josip Juranovic, 35. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Courtois'i geçemedi. İskoç ekibinin tek golü 84. dakikada Jota'dan geldi. Bu sonucun ardından Real Madrid, 13 puana yükseldi. Celtic, 2 puanda kaldı. Real Madrid, ikinci tura yükselirken, Celtic, Avrupa kupalarına veda etti.



MODRIC BURAK YILMAZ'I GEÇTİ



Öte yandan Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, karşılaşmada attığı penaltı golüyle Burak Yılmaz'ın rekorunu kırdı. 37 yaş 54 günlükken penaltı golü atan yıldız futbolcu, bu alanda Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.



Grubun diğer karşılaşmasında ise Leipzig, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 4-0'lık skorla geçti. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Andre Silva, 62. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada Dani Olmo kaydetti. Bu sonucun ardından Leipzig 10 puana ve ikinci tura yükseldi. 6 puanda kalan Shakhtar Donets yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.



İşte grupta oluşan puan durumu



13- Real Madrid

12- RB Leipzig

6- Shakhtar Donetsk

2- Celtic



