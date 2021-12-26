F.Bahçe Y. Malatyaspor maçının ilk yarısı için ne dediler?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını yorumcular değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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F.Bahçe Y. Malatyaspor maçının ilk yarısı için ne dediler?
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26 Aralık 2021 20:00
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yeni Malatyaspor karşısında Filip Novak'ın golüyle 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı yorumcular değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN

İki takım da sıkı, konsantrasyon yüksek. İki takım da maça iyi hazırlanmış. Oyuna geldiğimiz zaman hiçbir uzatma olmadı. Hakemlik de bir durum yok. İlk yarının 1-0 bitmesi normal değil. İki takım da orta sahayı rahat şekilde geçiyorlar. Bu maç çok zor 1-0 biter, 4-5 tane daha gol olması lazım bu maçta. Ben Fenerbahçe'de Crespo'nun konsantrasyonunun düşük olduğunu gördüm. Sol içte falan oynuyor ama Crespo'dan sol iç olmaz. Fenerbahçe ve taraftarlar açısında zor günler gibi ama bunu devre arasında aşabilirler. Maçtan sonra eğer 1-0'ı konuşuyor olursak, biz hiçbir şey bilmiyoruz demektir. Malatyaspor'un ben deplasmanda 4 oyuncu ile hücum yaptığını hatırlamıyorum. Şu an maç lig maçı gibi oynanmıyor.

ÖNDER ÖZEN

İki kalede de pozisyonlar oldu. Güzel bir gol gördük, Mert Hakan'ın asisti müthiş. Filip Novak hep ceza sahası içine kadar geldi. Fenerbahçe'nin beki böyle olmalı. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin hata yapmayacağını, skoru arttıracağını görüyorum.

METİN TEKİN

Sadece kazanmak yetmiyor... İkincilik yarışı var, puan farkını azaltması lazım. 1-0 tehlikeli bir skordur. Fenerbahçe golü bulursa, farkı arttırabilir.

ERMAN TOROĞLU

Fenerbahçe'de futbolcular mücadele ediyor, istekliler ancak birbirlerine son toplarda pas atmıyorlar. Son topları atabilseler şu an skor 3-0, 4-0 olmuştu. İrfan Can kendini ispat etme savaşında. Daha basit oynamalı.


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