F.Bahçe Y. Malatyaspor maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yeni Malatyaspor karşısında Filip Novak'ın golüyle 1-0 önde kapattığı ilk yarıyı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



İki takım da sıkı, konsantrasyon yüksek. İki takım da maça iyi hazırlanmış. Oyuna geldiğimiz zaman hiçbir uzatma olmadı. Hakemlik de bir durum yok. İlk yarının 1-0 bitmesi normal değil. İki takım da orta sahayı rahat şekilde geçiyorlar. Bu maç çok zor 1-0 biter, 4-5 tane daha gol olması lazım bu maçta. Ben Fenerbahçe'de Crespo'nun konsantrasyonunun düşük olduğunu gördüm. Sol içte falan oynuyor ama Crespo'dan sol iç olmaz. Fenerbahçe ve taraftarlar açısında zor günler gibi ama bunu devre arasında aşabilirler. Maçtan sonra eğer 1-0'ı konuşuyor olursak, biz hiçbir şey bilmiyoruz demektir. Malatyaspor'un ben deplasmanda 4 oyuncu ile hücum yaptığını hatırlamıyorum. Şu an maç lig maçı gibi oynanmıyor.



ÖNDER ÖZEN



İki kalede de pozisyonlar oldu. Güzel bir gol gördük, Mert Hakan'ın asisti müthiş. Filip Novak hep ceza sahası içine kadar geldi. Fenerbahçe'nin beki böyle olmalı. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin hata yapmayacağını, skoru arttıracağını görüyorum.



METİN TEKİN



Sadece kazanmak yetmiyor... İkincilik yarışı var, puan farkını azaltması lazım. 1-0 tehlikeli bir skordur. Fenerbahçe golü bulursa, farkı arttırabilir.



ERMAN TOROĞLU



Fenerbahçe'de futbolcular mücadele ediyor, istekliler ancak birbirlerine son toplarda pas atmıyorlar. Son topları atabilseler şu an skor 3-0, 4-0 olmuştu. İrfan Can kendini ispat etme savaşında. Daha basit oynamalı.





