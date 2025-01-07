Eyüpspor'un kupada rakibi Boluspor!

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Boluspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'un kupada rakibi Boluspor!
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07 Ocak 2025 12:19
ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında çarşamba günü Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği karşılaşmada Hakan Yemişken ve Oğuzhan Yazır, yardımcı hakem olarak görev alacak.

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada bulunan ikas Eyüpspor, bir önceki turda Etimesgut Belediyespor'u 4-1'lik skorla geçerek gruplara kalmayı başardı.

İki takım daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ikas Eyüpspor 1 kez kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Boluspor, 3 maçta rakibini mağlup etti.

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