Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 2-0 kazandı.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Prince Ampem ve 62. dakikada penaltıdan Adrien Regattin kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, son 8 maçta yedinci galibiyetini alarak puanını 45 yaptı. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Keçiörengücü, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.



