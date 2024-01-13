Eyüpspor dur durak bilmiyor!

Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'nü 2-0 yenerek son 8 maçtaki yedinci galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor dur durak bilmiyor!
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13 Ocak 2024 20:58
Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'nda oynanan maçı Eyüpspor 2-0 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Prince Ampem ve 62. dakikada penaltıdan Adrien Regattin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, son 8 maçta yedinci galibiyetini alarak puanını 45 yaptı. Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Keçiörengücü, sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

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