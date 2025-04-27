Eyüpspor'da Murat Özkaya taraftarla tartıştı!

Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor tribünlerinde gergin anlar yaşandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Eyüpspor taraftarı, kulüp başkanı Murat Özkaya'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, Galatasaray aleyhine de tezahüratlarda bulundu.
Taraftarların bu tepkilerine sinirlenen Murat Özkaya, saha kenarına inerek taraftarla tartışmaya başladı.
Eyüpspor taraftarı, kulüp başkanı Murat Özkaya'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, Galatasaray aleyhine de tezahüratlarda bulundu.
Taraftarların bu tepkilerine sinirlenen Murat Özkaya, saha kenarına inerek taraftarla tartışmaya başladı.