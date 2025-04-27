Eyüpspor'da Murat Özkaya taraftarla tartıştı!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray maçında taraftarlarla tartıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da Murat Özkaya taraftarla tartıştı!
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27 Nisan 2025 21:34
Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor tribünlerinde gergin anlar yaşandı.

Eyüpspor taraftarı, kulüp başkanı Murat Özkaya'ya yönelik tepkilerini yüksek sesle dile getirirken, Galatasaray aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların bu tepkilerine sinirlenen Murat Özkaya, saha kenarına inerek taraftarla tartışmaya başladı.

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