Eyüp Aydın'a talip çıktı

Sarı kırmızılıların sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yetenekli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Alman ekibi Bayern Münih II takımından 250 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eyüp Aydın'ı Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim takip ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un görev verdiği süre boyunca iyi bir futbol sergileyen 19 yaşındaki genç yıldızın Sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Eyüp Aydın, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 asistlik performans sergiledi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Alman ekibi Bayern Münih II takımından 250 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eyüp Aydın'ı Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim takip ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un görev verdiği süre boyunca iyi bir futbol sergileyen 19 yaşındaki genç yıldızın Sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Eyüp Aydın, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 asistlik performans sergiledi.
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