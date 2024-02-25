Eyüp Aydın'a talip çıktı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın'a Bundesliga'dan talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Eyüp Aydın'a talip çıktı
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25 Şubat 2024 13:26
Sarı kırmızılıların sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yetenekli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Alman ekibi Bayern Münih II takımından 250 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eyüp Aydın'ı Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim takip ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un görev verdiği süre boyunca iyi bir futbol sergileyen 19 yaşındaki genç yıldızın Sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Eyüp Aydın, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 asistlik performans sergiledi.

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