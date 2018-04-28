Evren Turhan: 'Fatih Terim, Beşiktaş'ı tuzağa çekecek'

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak olurken, sarı-kırmızılı eski oyuncu Evren Turhan, Takvim Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu.Evren Turhan, "Terim Kartal'ı tuzağa çekecek" başlıklı yazıda, "Fatih Terim'in takımı taraftarını arkasına alınca kimlik değiştiriyor... Beşiktaş'ın önemli silahları var ama Galatasaray saha avantajıyla 3 puana yakın. Başakşehir maçındaki gibi Terim topu rakibe verip tuzak kuracaktır. Belki 10-15 dakika pres yaparlar, ardından hata kollarlar" sözlerini kullandıKesinlikle çok keyifli ve çekişmeli bir derbi bizleri bekliyor. Saha ve seyirci avantajıyla bence Galatasaray bir adım önde. Tabii ki Quaresma, Babel ve Talisca müthiş bir üçlü. Deplasmanda da rakibe anında tepki veriyorlar. Ancak Galatasaray taraftarıyla bütünleşince kimlik değiştiriyor. Sadece Fenerbahçe'ye iki puan verip tüm maçları kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Taraftarlar yine Sarı-Kırmızılı takımın arkasında itici güç olacaktır.İki takım da ligi şampiyon bitirebilir ama 4. de olabilir. Galatasaray kazanırsa bence şampiyon olur. O moral ve motivasyonla kalan 3 maçta kayıp yaşamazlar. Ama yenilgi halinde de çok önemli bir yara alırlar. Fatih Terim'in gelişinin ardından G.Saray'ın büyük maç performansında gözle görülür bir yükseliş var. Zaten bu gelişim skorlara da yansıdı.Fatih hoca, Başakşehir maçında çok doğru bir strateji izledi. Karşılaşmanın başında rakibe ön alanda pres yaptılar, baskı kurdular. Fakat golü bulamayınca kontrollü oyuna döndüler. Ardından da doğru stratejiyle galibiyet geldi. Başakşehir maçı Galatasaray için çok doğru bir örnek. Beşiktaş maçında da benzer bir oyun anlayışı bekliyorum.Galatasaray belki 10-15 dakika pres yapar. Fatih hocanın ekibi ardından topu Beşiktaş'a verip tuzağı kuracaktır. Rakip çıkarken kazanılar toplarla da Rodrigues, Belhanda ve Feghouli gibi hızlı isimlerle gol arayacaklardır. Terim takımını ekonomik kullanmak istiyor. Bence bu strateji çok doğru.Tabii ki Gomis yine Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Gomis sadece bu takımın golcüsü değil. Aynı zamanda saha içindeki ruhu. Beşiktaş cephesinde ise Talisca ve Babel çok formda. Bu ikiliye mutlaka özel önlem almak gerekiyor. Talisca tartışmasız ligin en iyi 10 numarasıBelhanda eleştirilerden sonra hırslanıp fark yaratabilir. Zaten bu maçta oynamayacak da hangi maçta oynayacak!Belhanda, Rodrigues ve Feghouli belki deplasmanlarda etkili olamıyor ama bu üçlü iç sahada rakipler için büyük tehdit. Bu maçta özellikle Belhanda fark yaratabilir. Bu kadar eleştiri sonrası kendini ispat etmek için sorumluluk alacaktır.Zaten Belhanda bu maçta oynamayacak da hangi maçta oynayacak!.. Artık final haftalarına girdik. Sözleşmesinin karşılığını bu derbide vermek zorunda.F.Bahçe maçındaki olaylar Beşiktaş'ı ister istemez etkileyecektir. Çünkü Beşiktaş cephesinde günlerdir Fenerbahçe derbisi konuşuluyor. Ne ceza çıkacak, maç oynanacak mı hep akıllardaydı.Derbi öncesi Galatasaray forvetleriyle ön plana çıkıyor... Sarı-Kırmızılılar'da Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş, Süper Lig'de toplam 33 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş'ın forvetleri Negredo, Vagner Love ve Cyle Larin ise 10 gol kaydetti. Cimbom 68 gol atarken, Kartal gol bulabildi...