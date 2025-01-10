Everton'ın bir numarası David Moyes

Everton'ın teknik direktörlük için bir numaralı adayı David Moyes.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Everton'ın bir numarası David Moyes
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10 Ocak 2025 13:57
Teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayıran Everton, yeni teknik direktörünü belirlemek için girişimlere başladı.

BBC'nin haberine göre; Everton'ın teknik direktörlük için bir numaralı adayı, eski teknik direktörlerinden David Moyes.

Habere göre; taraflar arasında henüz bir anlaşma bulunmasa da Everton yönetimi ile Moyes arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Son olarak West Ham'ı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, 30 Haziran 2024 tarihinden bu yana bir kulüpte görev yapmıyor.
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