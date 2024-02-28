Everton'da Dele Alli kararı!

Everton, geçtiğimiz yıldan bu yana formasından uzak kalan Dele Alli'nin sözleşmesini uzatabilir.
The Athletic'te yer alan habere göre, Everton'ın 27 yaşındaki futbolcu ile sözleşmeye sıcak baktığı belirtildi.
Dele Alli'nin de Premier Lig'de kalmaya sıcak baktığı ancak kulübün devredilme durumu nedeniyle yeni sözleşme konusunun yaz aylarına kalmasının muhtemel olduğu ifade edildi.
İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Beşiktaş'ta 15 maçta sahaya çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.
24 Mart 2023 tarihinde kısmi kas kopması sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan Dele Alli, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kaldı.
The Athletic'te yer alan habere göre, Everton'ın 27 yaşındaki futbolcu ile sözleşmeye sıcak baktığı belirtildi.
Dele Alli'nin de Premier Lig'de kalmaya sıcak baktığı ancak kulübün devredilme durumu nedeniyle yeni sözleşme konusunun yaz aylarına kalmasının muhtemel olduğu ifade edildi.
İngiliz futbolcu, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti. Beşiktaş'ta 15 maçta sahaya çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.
24 Mart 2023 tarihinde kısmi kas kopması sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan Dele Alli, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kaldı.
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