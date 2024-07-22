Evan Mobley, Cavs kontratını 224 milyon dolara uzattı

Cleveland Cavaliers pivotu Evan Mobley, takımıyla mevcut sözleşmesini beş yıllığı 224 milyon dolarlık bir maksimum çaylak kontratıyla uzatma konusunda anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Evan Mobley, Cavs kontratını 224 milyon dolara uzattı
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22 Temmuz 2024 11:11
Cleveland Cavaliers pivotu Evan Mobley, takımıyla mevcut sözleşmesini beş yıllığı 224 milyon dolarlık bir maksimum çaylak kontratıyla uzatma konusunda anlaştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, performans ikramiyelerine bağlı olarak anlaşmanın 269 milyon dolara çıkabileceğini söyledi.

23 yaşındaki Mobley, toplam 12 playoff maçında 16 sayı, 9.3 ribaund ve 2.2 blok ortalamaları yakalamıştı.

2023'te savunma birinci takımına seçilen Cavs pivotu, Yılın Savunmacısı ödülü oylamasında üçüncü olmuştu.

2021'de üçüncü sırada draft edildiğinden beri Mobley, 300 blok ve 150 top çalma ile seçkin bir oyuncu grubuna katılmış durumda.

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