EuroLeague'de yeni sezon başlıyor!

EuroLeague'de 2025-2026 sezonu heyecanı, salı günü başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 20 takım yer alacak.Ligde normal sezon, 17 Nisan 2026'da tamamlanacak. Play-in maçları 21-24 Nisan 2026'da, play-off müsabakaları 28 Nisan-13 Mayıs 2026'da oynanacak.Şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final organizasyonu ise 22-24 Mayıs 2026'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak.EuroLeague'de bu sezon Türkiye'yi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek.Organizasyonda son 6 sezonda olduğu gibi 2 Türk temsilcisi yer alacak.Anadolu Efes, EuroLeague'de 2021 ve 2022'de şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko ise 2017 ile 2025'te kupayı müzesine götürdü.EuroLeague'in yeni sezonunda 20 takım mücadele edecek.Almanya temsilcisi ALBA Berlin, 2025-2026'da organizasyonda yer almayacak.BKT EuroCup'ın son şampiyonu Hapoel IBI'nin yanı sıra Valencia Basket ve Dubai Basketbol ise EuroLeague'in yeni takımları olacak.EuroLeague'de bu sezon 10 ülke temsilcisi sahne alacak.Organizasyonda İspanya'dan 4, Fransa'dan 3, Türkiye, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den ikişer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise birer ekip yer alacak.İspanya: Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, BaskoniaFransa: Monaco, Paris Basketbol, LDLC ASVELTürkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe BekoSırbistan: Kızılyıldız, Partizanİtalya: EA7 Emporio Armani Milan, Virtus BolognaYunanistan: Panathinaikos AKTOR, Olympiakosİsrail: Maccabi Rapyd, Hapoel IBIAlmanya: Bayern MünihLitvanya: ZalgirisBirleşik Arap Emirlikleri: Dubai BasketbolEuroLeague'de üst üste üçüncü sezon, play-in formatı uygulanacak.20 takımın mücadele edeceği organizasyonda play-off'lara katılacak son iki ekip, play-in müsabakalarının ardından belli olacak.Çift devreli lig usulüne göre oynanacak THY EuroLeague'de, normal sezonu ilk 6'da tamamlayan takımlar, doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.EuroLeague'de bu sezon yabancı takımlarda 4 Türk başarı kovalayacak.Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'ta milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven ikinci sezonunu yaşayacak.Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı ise yeni sezonda Dubai Basketbol'un formasını giyecek. Deneyimli basketbolcu, 2021-2023 yıllarında Barcelona'da da görev yapmıştı.FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen organizasyon, 1991'de FIBA Avrupa Ligi ismiyle oynandı.Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren EuroLeague yönetimi tarafından tek turnuva olarak düzenlenmeye başlandı.19.00 Hapoel IBI-Barcelona (Arena 8888 Sofya-Bulgaristan)19.00 Dubai Basketbol-Partizan (Coca Cola Arena)20.45 Anadolu Efes-Maccabi Rapyd (Moraca-Karadağ)21.00 Kızılyıldız-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (Telekom Atina)21.30 Baskonia-Olympiakos (Buesa Arena)21.45 Virtus Bologna-Real Madrid (Paladozza)20.30 Monaco-Zalgiris (Gaston Medecin)20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket (Astroballe)