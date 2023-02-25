EuroLeague'de haftanın MVP'si Marko Guduric

THY Euroleague'de 25. haftanın en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Marko Guduric
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25 Şubat 2023 17:17
Fenerbahçe Beko'nun Sırp basketbolcusu Marko Guduric, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Guduric, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Skorer basketbolcu, takımının 97-94 galip geldiği Partizan deplasmanında 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist ve 2 top çalma üretti.

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