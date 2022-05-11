Eşref Hamamcıoğlu: 'Elmas'ın yapacağı hamlelerden kaygılıyız'

Galatasaray'da yılan hikayesine dönen seçim sürecine kısa bir süre kala, Eşref Hamamcıoğlu'ndan Başkan Burak Elmas ve mevcut yönetime eleştiri geldi.Eşref Hamamcıoğlu, açıklamasında "Sürekli ertelemeler sonucunda, 4-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen, mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta ve uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.