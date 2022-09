"DELE ALLI BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU"

BEŞİKTAŞ'TA İYİ BAŞLADI

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Dele Alli ile ilgili bir yorum da eski takım arkadaşı Eric Dier'dan geldi. Dier, Sivasspor maçının ardından Dele Alli ile konuştuğunu ifade etti.Ada basınına konuşan Dier, "Onunla ilk maçından sonra konuştum. Bence yeni bir yerde, yeni bir meydan okumaya sahip olmaktan çok mutlu. Hayat açısından da yeni bir deneyimin onu heyecanlandırdığını düşünüyorum. Ondan duyduğum tek şey olumlu şeylerdi. O daha genç, hepimiz futbolda her şeyin herkes için her an çok hızlı değişebileceğini biliyoruz. Bu yüzden her şey mümkün. Bu sadece bireyler olarak bize bağlı" diye konuştu.Sivasspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Dele Alli, Ankaragücü ile oynanan maçta rakip ağları havalandırmayı başardı. Alli, estetik hareketleri ve saha içindeki mücadeleci görüntüsüyle Beşiktaş taraftarlarının da beğenisini kazandı.