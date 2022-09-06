Eski takım arkadaşından Dele Alli yorumu!

Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli'nin eski takım arkadaşı Eric Dier, siyah-beyazlı futbolcuyla yaptığı konuşmayı anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Eski takım arkadaşından Dele Alli yorumu!
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06 Eylül 2022 15:46
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Dele Alli ile ilgili bir yorum da eski takım arkadaşı Eric Dier'dan geldi. Dier, Sivasspor maçının ardından Dele Alli ile konuştuğunu ifade etti.

"DELE ALLI BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU"

Ada basınına konuşan Dier, "Onunla ilk maçından sonra konuştum. Bence yeni bir yerde, yeni bir meydan okumaya sahip olmaktan çok mutlu. Hayat açısından da yeni bir deneyimin onu heyecanlandırdığını düşünüyorum. Ondan duyduğum tek şey olumlu şeylerdi. O daha genç, hepimiz futbolda her şeyin herkes için her an çok hızlı değişebileceğini biliyoruz. Bu yüzden her şey mümkün. Bu sadece bireyler olarak bize bağlı" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA İYİ BAŞLADI

Sivasspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Dele Alli, Ankaragücü ile oynanan maçta rakip ağları havalandırmayı başardı. Alli, estetik hareketleri ve saha içindeki mücadeleci görüntüsüyle Beşiktaş taraftarlarının da beğenisini kazandı. 

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