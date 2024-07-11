Eski NBA oyuncusu Steven Hunter, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'i, oğlu Bronny'nin NBA'de yerini garanti altına almak için nüfuzunu kullanmakla suçladı.



Hunter, LeBron'u, oğlu Bronny'ye NBA'de yer sağlamak için nepotizm yapmakla suçlayarak kamuoyu önünde eleştirdi.



Hunter'ın Instagram gönderisindeki yorumları, Bronny'nin durumunun nadir olduğunu vurgularken, ikinci turun sonunda seçilen oyuncuların özellikle Yaz Ligi'nde oynamadan önce genellikle dört yıllık garantili sözleşmeler alamadığına değindi.



Hunter, hayal kırıklığını dile getirerek bunu LeBron ve menajeri Rich Paul tarafından "gücün korkunç bir şekilde kötüye kullanılması" olarak nitelendirdi ve bu tür eylemlerin, lige kendi imkanlarıyla girmeye çalışan diğer genç oyuncuların sıkı çalışmasını baltaladığını savundu:



"Bilmeyenler için söyleyeyim... ikinci turun sonunda seçilenlere garantili kontrat verilmez (Özellikle yaz liginden önce). Genelde ikinci turun sonunda seçilenlerle, dört senelik garantili kadro yeri anlaşmaları da yapılmaz. Üzgünüm ama kendisi bu yeri hak ederek kazanmadı, ona sunuldu. Ve bu durum, LBJ ve Rich Paul'un güçlerini korkunç bir şekilde kötüye kullanılmasına bir örnektir.



Bu, lige çıkmak için k*çını yırtan tüm çocukların suratına atılan bir tokattır. Pek çok insanı LeBron'dan soğutan şeylerden biri de işte buna benzer Hollywood hamleleri. Böyle kişileri sevmeye çalıştığınızda, bu şekilde işler yaptıklarını çok görüyoruz.



Bu yüzden çoğu insan MJ veya Kobe'yi kendisinden daha çok seviyor, çünkü en azından o ikilinin dürüst adamlar olduklarını biliyorsunuz... Güvenin bana, MJ gücünü bu şekilde kötüye kullanmayı seçseydi oğullarından birini rahatça lige sokabilirdi.



Ama bunu yapmadı. Çünkü MJ sunulan yerine hak edilen işlerden yana biriydi ve oğluna hiçbir zaman bir hak sahibi olma duygusu aşılamazdı. LeBron James'in Bronny'ye yaptığı tam olarak buydu... Bronny'nin şimdiye dek yaptıklarına saygısızlık olsun diye söylemiyorum ve ona kızgın falan da değilim. Fakat böyle şeylerle ligimizin manipülasyona uğradığını ve o noktaya ulaşmak için neler yapılması gerektiğinin doğrusunu bilmenizi isterim."



Bronny'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde maç başına 4,8 sayı, 2,1 asist ve 2,1 ribaund ortalamaları yakaladığı pek de iyi geçmeyen sezonuna rağmen Lakers tarafından 55. sırada draft edilmesi, NBA'in gündemine oturarak birçok kişinin ise eleştiri odağı olmuştu.





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