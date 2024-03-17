Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor, sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Eren Tozlu attı.
Erzurumspor, üst üste ikinci kez kazandı ve puanını 37'ye çıkardı. Tuzlaspor, 27 puanda kaldı.
Erzurumspor FK, gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Tuzlaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Karşılaşmada Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Eren Tozlu attı.
Erzurumspor, üst üste ikinci kez kazandı ve puanını 37'ye çıkardı. Tuzlaspor, 27 puanda kaldı.
Erzurumspor FK, gelecek hafta Giresunspor'u konuk edecek. Tuzlaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.
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