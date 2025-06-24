Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, basın toplantısı düzenledi:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal,dedi.Ahmet Dal, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör Hakan Kutlu ile yolların ayrıldığını hatırlattı.Kutlu'nun görev yaptığı dönemde verdiği katkıdan memnun olduklarını belirten Dal, yeni sezon için teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştıklarını ifade etti.Dal, Türkiye Futbol Federasyonunun bu sezon ligden 5 takımın düşeceği yönünde karar aldığını anımsatarak,diye konuştu.Bu tür kararların Türk futbolunu geriye götürdüğünü savunan Dal,değerlendirmesinde bulundu.Dal, teknik direktör Serkan Özbalta'nın perşembe günü kente geleceğini anlatarak, takımın 1 Temmuz'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını aktardı.Bu sene maliyetler nedeniyle transfer döneminin zor olacağını söyleyen Dal, şunları kaydetti:Ahmet Dal'ın basın toplantısının ardından 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı.