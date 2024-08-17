Trendyol 1. Lig'in 2.haftasında Hakan Kutlu yönetimindeki Erzurumspor, kendi evinde Cihat Arslan yönetimindeki Ankaragücü'nü tek golle yendi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı.
Ev sahibi ekibin tek golünü 36 yaşındaki tecrübeli stoper Mustafa Yumlu, kornerden kafa golüyle kaydetti. Ankaragücü bu gole karşılık veremedi.
Bu maç sonucunda Erzurumspor puanını 3'e çıkarırken Ankaragücü 3 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig 3.haftasında Erzurumspor, 23 Ağustos Cuma günü Kocaelispor deplasmanına gidecek.
MKE Ankaragücü ise 24 Ağustos Cumartesi tarihinde evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı.
Ev sahibi ekibin tek golünü 36 yaşındaki tecrübeli stoper Mustafa Yumlu, kornerden kafa golüyle kaydetti. Ankaragücü bu gole karşılık veremedi.
Bu maç sonucunda Erzurumspor puanını 3'e çıkarırken Ankaragücü 3 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig 3.haftasında Erzurumspor, 23 Ağustos Cuma günü Kocaelispor deplasmanına gidecek.
MKE Ankaragücü ise 24 Ağustos Cumartesi tarihinde evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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