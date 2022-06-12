SALZBURG, ERSİN İÇİN TEKLİF YAPTI

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. 21 yaşındaki kaleci ile ilgili olarak son gündeme gelen kulüp, Avusturya'dan Red Bull Salzburg oldu.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; özellikle Fransız kulüplerinin yakından izlediği Ersin Destanoğlu için Salzburg ekibi 6 milyon Euro'luk teklif yaptı.Red Bull Salzburg, birinci kalecisi Philipp Köhn için Premier Lig'den gelen resmi teklif sonrası alternatifini Ersin olarak belirledi. Fakat; Beşiktaş yönetimi ise Ersin'den daha yüksek bir bonservis bedeli bekliyor.Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi. Ersin Destanoğlu'nun kontratının bitmesine ise 1 yıl daha bulunuyor.