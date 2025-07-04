Ersin Destanoğlu'na büyük şans!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon kaleci Ersin Destanoğlu'na şans vermeye başlayacak.

calendar 04 Temmuz 2025 11:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu'na büyük şans!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş ile 1 senelik sözleşmesi kalan kaleci Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu sezon şans vermeye hazırlanıyor.

Mert Günok'un arkasında kalan Ersin'i kupa ve bazı lig maçlarında değerlendirecek olan Norveçli çalıştırıcı, son kararını verecek.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev alan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmalarda toplam 12 gol yedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.