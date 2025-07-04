Ersin Destanoğlu'na büyük şans!

Beşiktaş ile 1 senelik sözleşmesi kalan kaleci Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bu sezon şans vermeye hazırlanıyor.
Mert Günok'un arkasında kalan Ersin'i kupa ve bazı lig maçlarında değerlendirecek olan Norveçli çalıştırıcı, son kararını verecek.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev alan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmalarda toplam 12 gol yedi.
Mert Günok'un arkasında kalan Ersin'i kupa ve bazı lig maçlarında değerlendirecek olan Norveçli çalıştırıcı, son kararını verecek.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev alan Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmalarda toplam 12 gol yedi.