Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu Samsunspor maçında yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.
Özellikle 2. yarıda Polat'ın poziyonunda geçit vermeyen deneyimli file bekçisi karşılaşmada yaptığı 5 net kurtarışla takımını adeta maçta tutan isim oldu.
