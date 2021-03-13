Erol Bulut'tan Samatta ve Thiam'a alkış

Fenerbahçe'nin formsuz iki golcüsü, dünkü antrenmanda coştu. Mbwana Samatta ve Mame Thiam, çift kale maçta adeta gol olup yağdı. İki yıldızın performansı, Erol Bulut ve arkadaşlarından alkış aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Erol Bulut'tan Samatta ve Thiam'a alkış
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13 Mart 2021 12:34
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de forvet oyuncularının formsuzluğu, bu sezonun en ciddi sıkıntılarının başında geliyor. Samatta, haftalardır beklentilerin çok altında. Ligde attığı 6 golle takımın en skoreri olan Mame Thiam ise istikrarsız bir performans sergiliyor. Ancak iki futbolcu da bu hafta antrenmanlarda yaptıklarıyla önümüzdeki maçlar için umut verdi.

Düelloya giriştiler!

Samatta ve Thiam, önceki günkü çalışmada göz doldurmuştu. İki forvet, dünkü idmanda oynanan çift kale maçtaki performanslarıyla da Erol Bulut'u mest etti. Adeta düelloya girişen iki futbolcu da adeta gol olup yağdı. Samatta ve Thiam'ın peş peşe ağları havalandırması, hem teknik ekipten hem de takım arkadaşlarından alkış almalarını sağladı.

Birlikte oynayabilirler

Gençlerbirliği maçında, Enner Valencia'nın cezası nedeniyle hücum hattı değişecek. Erol Bulut, yarınki karşılaşmada Thiam'ı solda, Samatta'yı ileri uçta görevlendirerek iki öğrencisine de forma verebilir. Eğer Pelkas sola geçer, İrfan Can 10 numara pozisyonunda oynarsa, bu kez Bulut, Samatta ile Thiam arasında tercih yapmak zorunda kalacak.



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