Erol Bulut: 'Devre arası sert konuştum'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Bulut, "Zor maç olacağını biliyorduk. Bu takım Trabzonspor'a 5 gol attı. Daha fazla da atabilirdi. Maça iyi başladık. Gol attığımızda bir rahatlık geliyor. Tempon düşükse sonuçta karşında oynayan başarılı bir takım. İkinci yarı başka bir takım gördük. Hem sistemi değiştirdim hem de yeni oyuncular sahaya sürdük. Gollerimizi ve pozisyonlarımızı iyi değerlendirdik." dedi.



Genç teknik adam, devre arasında oyuncuları ile ne konuştuğu şeklinde gelen soruya ise, "Devre arasında ne konuştuğumuzu söylemesem iyi olur. Biraz sert konuştum. Olması gerekiyor maalesef. Şimdi 5-2 yendik diye her şey mükemmel değil. Eksiklerimiz var onları geliştirmemiz lazım." diye karşılık verdi.



BASIN TOPLANTISI



Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, "İkinci yarıda hem sistem değişikliği hem de üç futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti." dedi.



Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki farklı yarı izlediklerini söyledi.



İlk yarı oyuna iyi başlayamadıklarını ve golden sonra oyun disiplininden uzaklaştıklarını belirten Bulut, Antalyaspor'un iyi oyunundan dolayı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktardı.



İkinci yarıda daha farklı bir oyun sergilediklerine dikkati çeken Bulut, "İkinci yarıda hem sistem değişikliği hem de üç futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti. Giren arkadaşlarımızın katkıları gerçekten takıma büyük yararı oldu. Burada 5-2'lik bir galibiyet aldığımızdan dolayı havalara uçmayacağız. Ayaklarımızın yere basması lazım. Daha eksiklerimiz, hatalarımız var. Bir dahaki maça kadar zamanımız da var. Bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Futbolcularımı ve takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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