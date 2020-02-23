Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıyı eski hakem Erman Toroğlu yorumladı.
Eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyla ilgili olarak canlı yayında görüşlerini dile getirdi.
Erman Toroğlu yaptığı açıklamada "Net penaltı. Galatasaray'da penaltıyı yapan Marcao, Fenerbahçe'de Serdar, çok tehlikeli oyuncular, ne yapacakları belli değil. Çok iyi işler yapıyorlar, sonra öyle bir iş yapıyorlar ki, bütün yaptıkları işi bir darbeyle yıkıyorlar." dedi.
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Eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyla ilgili olarak canlı yayında görüşlerini dile getirdi.
Erman Toroğlu yaptığı açıklamada "Net penaltı. Galatasaray'da penaltıyı yapan Marcao, Fenerbahçe'de Serdar, çok tehlikeli oyuncular, ne yapacakları belli değil. Çok iyi işler yapıyorlar, sonra öyle bir iş yapıyorlar ki, bütün yaptıkları işi bir darbeyle yıkıyorlar." dedi.
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