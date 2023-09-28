Erkekler basketbolda en fazla şampiyon olan Anadolu Efes, normal sezonda da zirvede

Takımlar Sezon O G M B Galibiyet Oranı Aliağa Petkimspor 3 90 31 59 0 34,4 Anadolu Efes 45 1173 954 216 3 81,3 Bahçeşehir Koleji 5 141 61 80 0 43,3 Beşiktaş 55 1405 796 598 11 56,7 Bursaspor 4 113 59 54 0 52,2 Büyükçekmece Basket 8 231 77 154 0 33,3 Darüşşafaka 27 771 405 366 0 52,5 Fenerbahçe 57 1447 987 454 6 68,2 Galatasaray 57 1448 855 584 9 59,1 Merkezefendi Belediyesi 2 60 19 41 0 31,7 Pınar Karşıyaka 51 1311 684 621 6 52,2 TOFAŞ 38 975 553 421 1 56,7 Türk Telekom 30 857 491 366 0 57,3 Manisa Büyükşehir Belediyespor 1 30 12 18 0 40 Samsunspor 1 11 0 11 0 0

Basketbol Süper Ligi'nde son sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 45 sezonda yakaladığı yüzde 81,5'lik galibiyet oranıyla en başarılı ekip konumunda bulunuyor.1966-1967 sezonunda 12 ekibin katılımıyla başlanan Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezona kadar 86 farklı takım mücadele etti.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda bulunduğu ligin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor ligde ilk kez yer alacak.Bu sezon mücadele edecek ekiplerden Beşiktaş 55, Pınar Karşıyaka 51, Anadolu Efes 45, TOFAŞ 38, Türk Telekom 30, Darüşşafaka 27, Büyükçekmece Basketbol 8, Bahçeşehir Koleji 5, Bursaspor 4, Aliağa Petkimspor 3, Merkezefendi Belediyesi 2, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor ise daha önce bir kez ligde yer aldı.Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, 1981-1982'ye kadar maçlar berabere bitebiliyordu.Geride kalan 57 sezonun 45'inde yer alan ve 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, bu kulvarda olduğu gibi normal sezonda da en başarılı ekip konumunda.Normal sezonda 1173 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 954 galibiyet, 216 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.Yüzde 81,3 galibiyet oranı bulunan Anadolu Efes'i yüzde 68,2'le Fenerbahçe ve yüzde 59,1'le Galatasaray takip ediyor.Ligde Çağdaş Bodrumspor dışındaki ekiplerin, normal sezonlarda gösterdikleri performanslar şöyle: