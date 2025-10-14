14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
0-08'
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
0-07'
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
0-09'
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
0-08'
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
0-08'
14 Ekim
İtalya-İsrail
0-06'
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-08'
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasında çeyrek finalde!

Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi.

calendar 14 Ekim 2025 20:08
Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda grup aşaması tamamlandı. A Grubu'nda yer alan Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Bosna Hersek'e karşı oynadığı ilk maçı 101-40 kazandıktan sonra İspanya'ya 56-55, Almanya'ya uzatmada 88-82, Polonya'ya da 79-74 yenildi.

Gruptaki son müsabakasında Avusturya'yı 83-49 mağlup eden ay-yıldızlılar, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, 16 Ekim Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında, 5'te 5 yaparak B Grubu lideri olan Büyük Britanya ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
