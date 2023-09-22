Erik ten Hag: "Sancho kadroda olmayacak"

Manchester United'da Jadon Sancho krizi bir türlü sona ermiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Erik ten Hag: 'Sancho kadroda olmayacak'
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22 Eylül 2023 16:21
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor.

Bayern Münih maçı kadrosunda yer almayan Jadon Sancho'nun önümüzdeki Burnley maçında da kadroda olmayacağı açıklandı.

"GERİ DÖNÜŞÜ ONA BAĞLI"

Burnley maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, "Jadon Sancho, Burnley maçının kadrosunda olmayacak. Geri dönüşü tamamen ona bağlı." ifadelerini kullandı ve diğer maçlar içinde yıldız futbolcuya ültimatom verdi.

82 MAÇA ÇIKTI

2021 yaz transfer döneminde 85 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Manchester United'a transfer olan Jadon Sancho, İngiliz ekibiyle 82 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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