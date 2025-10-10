Ergin Ataman: 'Performansımız berbattı'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'nin üçüncü haftasında Baskonia'yı 86-84 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Galibiyetin ardından açıklamalar yapan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, oyundan memnun olmadığını belirterek "Biz sadece maçı kazandık, oyunumuzdan kesinlikle memnun değilim. Performansımız berbattı. Böyle oynamaya devam edersek hiçbir hedefimize ulaşamayız." dedi.

Önemli bir kadro kurduklarını ancak performanslarının yetersiz olduğunu söyleyen Ataman, "Sadece bir oyuncunun çözüm bulduğu bir basketbolu ben istemiyorum. Bu büyük takım basketbolu değil. Özellikle son çeyrekte oynadığımız basketbolun kalitesine çok kızgınım. Bu kadroyu kurduktan sonra bu maçları tek bir oyuncuyla kazanamayız. Bu durumda bence çok büyük bir tehlike var." şeklinde konuştu.