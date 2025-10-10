09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Ergin Ataman: "Performansımız berbattı"

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Baskonia galibiyetine rağmen takımının oyununu eleştirdi.

calendar 10 Ekim 2025 01:21
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'nin üçüncü haftasında Baskonia'yı 86-84 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
 
Galibiyetin ardından açıklamalar yapan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, oyundan memnun olmadığını belirterek "Biz sadece maçı kazandık, oyunumuzdan kesinlikle memnun değilim. Performansımız berbattı. Böyle oynamaya devam edersek hiçbir hedefimize ulaşamayız." dedi.
 
Önemli bir kadro kurduklarını ancak performanslarının yetersiz olduğunu söyleyen Ataman, "Sadece bir oyuncunun çözüm bulduğu bir basketbolu ben istemiyorum. Bu büyük takım basketbolu değil. Özellikle son çeyrekte oynadığımız basketbolun kalitesine çok kızgınım. Bu kadroyu kurduktan sonra bu maçları tek bir oyuncuyla kazanamayız. Bu durumda bence çok büyük bir tehlike var." şeklinde konuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
