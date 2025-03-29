Ergin Ataman: 'Maçlardan sonra kimse gelmek istemiyor'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Paris karşısında alınan mağlubiyette özellikle ilk üç çeyrekte takımının performansından hayal kırıklığına uğradı.



Paris, üçüncü çeyreğin sonunda 69-86 önde olmasına rağmen, Panathinaikos'un son çeyrekte yaptığı geri dönüş denemesine karşı koyarak büyük bir deplasman galibiyeti aldı. Ergin Ataman, son bir ay içinde oyuncularının sahada ve saha dışında tekrarlayan bir davranış sergilediğini düşündüğünü belirtti.



Bu konudan rahatsızlığını dile getiren Ergin Ataman, "Bu bizim en büyük sorunumuz. İyi basketbol oynamıyoruz. Veteran takımlar gibi oynuyoruz. Soyunma odasında da aynı şeyi konuştum. Çalışmalarımızın iyi olmaması benim de sorumluluğum. Herkes kendini bir yıldız sanıyor. Herkes yıldız ama bu gece gördük ki yıldızlar her zaman kazanamaz. Herkes ev sahibi avantajımız olacağını ve Abu Dabi'ye gideceğimizi düşünüyor. Eğer maç kazanamazsak, Play-In'de olacağız. Umarım bunu anlayabiliriz. Bu benim hatam. Bunu her gün yönetemem. Biri sakat, biri yorgun. Son bir aydır veteran bir takım gibi olduk. Basketbol mücadele etmektir, savunma yapmaktır. Biz savunmayı ancak son periyotlarda oynuyoruz, Olympiakos, ALBA ve Maccabi maçlarında olduğu gibi." dedi.



Olympiakos, Maccabi ve Paris karşısında Panathinaikos, son çeyreğe çift haneli farklarla geride girdi ve yalnızca İsrail ekibi karşısında geri dönüş yaparak galip gelebildi. ALBA Berlin'e karşı da dördüncü çeyreğin başında 66-74 geride olan Panathinaikos, ancak son anlarda gelen bir ivme ile galibiyete ulaşabildi.



Ataman, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu benim sorumluluğum ama ne yapabilirim? Herkes sakat, herkes yorgun. Maçlardan sonra herkes yanıma gelip 'Antrenman yapamam, yorgunum' diyor. Bu mentaliteyle hiçbir yere gidemeyiz. Herkes bunu anlamalı. Abu Dabi'yi veya play-off'ları düşünmeyin. Önümüzde Monaco ve Kızılyıldız'a karşı iki güçlü maç var. Eğer bu iki maçtan birini kazanamazsak, Play-In oynayacağız. Şu anki gerçek bu."



Panathinaikos, 32 maçta 20 galibiyet ile Turkish Airlines EuroLeague'de 3. sırada.



