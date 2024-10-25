THY EuroLeague'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenen Panathinaikos'un antrenörü Ergin Ataman, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.



Son çeyrekte panik yaptığını dile getiren Ataman, şunları söyledi:



''BÖYLE OYNARSAK ÇOK MAÇ KAZANIRIZ''



"3 çeyrek boyunca kusursuz oynadık. Son çeyrekte panik yapmaya başladık. Top kayıplarımız oldu. Fenerbahçe geriden gelip 5 sayı öne geçti ama son 5 dakikada takım, özellikle de Sloukas karakter gösterdi. Böyle oynarsak çok maç kazanırız. Maçın tamamını domine edemezsiniz. EuroLeague'de çok zor maçlar var."



Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu dile getiren tecrübeli antrenör, sözlerini şöyle sonlandırdı:



''FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM''



"Fenerbahçe'nin sahasında kazanmak çok zor. Bence Fenerbahçe çok iyi bir takım. Çok iyi bir oyun yoktu ama bir şekilde burada kazanmayı başardık."



BASIN TOPLANTISI













Akıllı hareket ettiklerini ancak son çeyrekte Fenerbahçe'nin agresif savunma yaptığını dile getiren Ataman, "Bize top kayıpları yaşattılar, oyuna ortak oldular ve öne geçtiler. Ama sonrasında Sloukas'ın çok önemli 2 atışı vardı. Bugün çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Beko'nun son periyotta değişmeli savunması karşısında zorlandıklarını anlatan Ataman, "Savunma değişikliğine iyi cevap veremedik son periyotta. Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven bugün faydalı oynadı. Lessort'un 3 faul aldığı dönemde Ömer Faruk faydalıydı. Cedi hücumda biraz şanssızdı. Bugün ana rotasyondan 3 önemli eksikle geldik. Her ikisi de takıma her geçen gün alışıyorlar ve daha da faydalı olacaklar. Kısa oyuncu rotasyonunda antrenör değişiklik yapma konusunda rahat oluyor."



Dörtlü Final için çok fazla sürpriz beklemediğini de vurgulayan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:



"Otoriteler tarafından hem biz hem de Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final adayı gösteriliyor. Olympiakos iyi kadro kurdu ama İstanbul'dan 2 yenilgiyle ayrıldı. Bana göre Dörtlü Final adayı 7-8 takım var ve bunlardan ikisi biz ve Fenerbahçe Beko. 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Avrupa Ligi uzun maraton. Bugünkü gibi büyük atmosferler, büyük takımları motive ediyor. Bugünkü galibiyet çok kritikti bizim açımızdan."



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, ilk 3 periyotta mükemmel oynadıklarını belirtti.Akıllı hareket ettiklerini ancak son çeyrekte Fenerbahçe'nin agresif savunma yaptığını dile getiren Ataman,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Beko'nun son periyotta değişmeli savunması karşısında zorlandıklarını anlatan Ataman. Lessort'un 3 faul aldığı dönemde Ömer Faruk faydalıydı. Cedi hücumda biraz şanssızdı. Bugün ana rotasyondan 3 önemli eksikle geldik. Her ikisi de takıma her geçen gün alışıyorlar ve daha da faydalı olacaklar. Kısa oyuncu rotasyonunda antrenör değişiklik yapma konusunda rahat oluyor."Dörtlü Final için çok fazla sürpriz beklemediğini de vurgulayan Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:Olympiakos iyi kadro kurdu ama İstanbul'dan 2 yenilgiyle ayrıldı. Bana göre Dörtlü Final adayı 7-8 takım var ve bunlardan ikisi biz ve Fenerbahçe Beko. 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynadık. Avrupa Ligi uzun maraton. Bugünkü gibi büyük atmosferler, büyük takımları motive ediyor. Bugünkü galibiyet çok kritikti bizim açımızdan."