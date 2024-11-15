Erden Timur'dan Osimhen açıklaması!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, Almanya'da bir taraftar derneği açılışında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Osimhen hakkında konuşan Timur, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan Osimhen açıklaması!
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15 Kasım 2024 09:28
Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, Almanya'nın Hamburg şehrinde Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin açılışına katıldı. Açıklamalarda bulunan Erden Timur, Osimhen hakkında da konuştu.

Futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu anlattı.

Timur, "Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziran'da inşallah Osimen'in de imzası olacak' dedim." diye konuştu.



OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Nijeryalı golcü 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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