Erden Timur: 'Ali Koç'u düşünmüyorum'

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, konuk olduğu programda Ali Koç ile ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.
Soru: "Ali Koç ile ilişkinizi nasıl tarif edersiniz?"
- Erden Timur: "İlk baştaki 'Ne para harcadın be' kısmında, insanlar şey yapmak için söyledi dedi, ben de 'art niyetli söylem değil' dedim. Ben hep insanlara güvenerek başlıyorum. İyi insan dediklerimi insanlar hep sorgular. Tutturma yüzdem düşüktür. Ben hep çok iyi insan derim, yüzde 90 yanılırım. Şundan dolayı oldu aslında, maalesef bizim Galatasaray siyaseti de harıl harıl çalışır. Bizde yüzde 1 milyonu iftira olan dedikodular, bu sefer o taraftan... Erden'e vurmak çok kolay değildi, taraftar tepkisi falan. Buradan siyaset falan. Onların gerçek olduğunu düşündüğünü düşünüyorum." yorumunu yaptı.
"ORTAMIN YUMUŞAMASI İÇİN ÇOK ÇABALADIM"
Futbol ortamı hakkında konuşan Timur, "Kişisel olarak çok çaba gösterdim, futbol ortamının yumuşaması için. Bize öğretilen ne olursa olsun, kötülük de yapılsa doğru davran diye öğretildi. Ben tasavvufla ilgileniyorum, beceremediğim bir sürü tarafı oluyor ama beni en çok motive eden şey, biz de daha fazla gerersek millet birbirini öldürecek." açıklamasını yaptı.
"EN AZ KONUŞAN BENİM"
Konuşmaları hakkında açıklamalar yapan Erden Timur, "Toplam 14 defa konuştum, 5-6'sı hakemle ilgili, geri kalan transfer, şu bu falan. Kendi pozisyonumda bulunan Galatasaray'da, 20-30 senedir en az konuşan kişiyim. 6-7'de 1 konuşmuşum." dedi.
"ALİ KOÇ'U DÜŞÜNMÜYORUM"
Soru: "Geceleri yatarken Ali Koç'u düşünüyor musunuz? 'Gece yatarken beni düşün' demişti Ali Koç."
Erden Timur: "Hayır. Icardi'yi düşünüyorum. Bazen Torreira. Düşünmüyorum tabii ki..."
Soru: "Ali Koç ile ilişkinizi nasıl tarif edersiniz?"
- Erden Timur: "İlk baştaki 'Ne para harcadın be' kısmında, insanlar şey yapmak için söyledi dedi, ben de 'art niyetli söylem değil' dedim. Ben hep insanlara güvenerek başlıyorum. İyi insan dediklerimi insanlar hep sorgular. Tutturma yüzdem düşüktür. Ben hep çok iyi insan derim, yüzde 90 yanılırım. Şundan dolayı oldu aslında, maalesef bizim Galatasaray siyaseti de harıl harıl çalışır. Bizde yüzde 1 milyonu iftira olan dedikodular, bu sefer o taraftan... Erden'e vurmak çok kolay değildi, taraftar tepkisi falan. Buradan siyaset falan. Onların gerçek olduğunu düşündüğünü düşünüyorum." yorumunu yaptı.
"ORTAMIN YUMUŞAMASI İÇİN ÇOK ÇABALADIM"
Futbol ortamı hakkında konuşan Timur, "Kişisel olarak çok çaba gösterdim, futbol ortamının yumuşaması için. Bize öğretilen ne olursa olsun, kötülük de yapılsa doğru davran diye öğretildi. Ben tasavvufla ilgileniyorum, beceremediğim bir sürü tarafı oluyor ama beni en çok motive eden şey, biz de daha fazla gerersek millet birbirini öldürecek." açıklamasını yaptı.
"EN AZ KONUŞAN BENİM"
Konuşmaları hakkında açıklamalar yapan Erden Timur, "Toplam 14 defa konuştum, 5-6'sı hakemle ilgili, geri kalan transfer, şu bu falan. Kendi pozisyonumda bulunan Galatasaray'da, 20-30 senedir en az konuşan kişiyim. 6-7'de 1 konuşmuşum." dedi.
"ALİ KOÇ'U DÜŞÜNMÜYORUM"
Soru: "Geceleri yatarken Ali Koç'u düşünüyor musunuz? 'Gece yatarken beni düşün' demişti Ali Koç."
Erden Timur: "Hayır. Icardi'yi düşünüyorum. Bazen Torreira. Düşünmüyorum tabii ki..."