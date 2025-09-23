23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Enzo Maresca'dan Liverpool itirafı!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, "Liverpool'u yakalayamayız." dedi.

calendar 23 Eylül 2025 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Liverpool ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Maresca, "Liverpool bu şekilde devam ederse, sadece bizim için değil, tüm kulüpler için onları yakalamak imkansız olacak. Geçen yıldan beri harika iş çıkarıyorlar. Transfer ettikleri oyuncular, kulübün Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar şampiyonluk hedeflediğini gösteriyor." dedi.

Liverpool, 5 haftası geride kalan Premier Lig'de tüm maçlarını kazandı ve 15 puan topladı. Chelsea'nin ise 5 maçta 8 puanı bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
